Marche, turismo in crescita anche in aprile

Si è svolta a Numana la quinta edizione degli Stati Generali del turismo delle Marche, promossa da Confcommercio. Il turismo nella regione è cresciuto nel 2024 e continua a farlo, come ha dichiarato il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli: “I numeri di aprile dimostrano che continua a crescere la domanda turistica verso i nostri borghi, che significa essere capaci di destagionalizzare”.

Oltre 66 milioni di euro gli investimenti che la Regione Marche ha stanziato per il settore, tra questi i 24 milioni per i borghi accoglienti e i 14,7 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive, bando di prossima scadenza che avrà una proroga. Non solo strutture alberghiere, ma anche turismo en plein air, che vale 2 milioni di presenze.

Infine l’apertura e il consolidamento dei mercati esteri. Gli Usa rappresentano il 4% delle presenze e su di loro si concentrano gli sforzi del 2025. “Grazie all’accordo con la Camera di Commercio americana in Italia, presto avremo una loro sede nella nostra regione”, ha annunciato il direttore generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco.