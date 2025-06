Per il Mare Italia si profila un’estate da 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 2,3% sul 2024 e con 406 milioni 176 mila presenze tra turisti e giornalieri (anche questo dato in crescita dello 0,3% rispetto la passata stagione estiva). È questo quello che emerge dall’Osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc. Secondo la società di consulenza turistica, il 2025 vedrà ancora un calo di clientela italiana, che dovrebbe scendere dell’1,1% rispetto il 2024 e attestarsi sui 305 milioni di presenze; e in crescita invece la presenza di stranieri, stimata oltre i 100 milioni, pari ad un +5% sulla scorsa estate.

Rallenta la corsa al rialzo

Crescono tuttavia anche i prezzi, anche se la corsa al rialzo sembra rallentare. Secondo Jfc, trascorrere una vacanza in una destinazione balneare costerà il 5,5% a persona in più. In particolare gli alberghi delle località balneari del Centro-Nord Italia hanno apportato aumenti pari al 3,5%, mentre al Sud e sulle isole del +5,2%. Le tariffe di campeggi e aree di sosta sono cresciute del 4,3% e le strutture ricettive extra-alberghiere del 2,7%. I servizi da spiaggia hanno subìto un aumento del 4,2% e la ristorazione del +6,6%. E per le attività di ‘svago’ si spenderà invece il 4,3% in più.

Le mete al top

Il report stila inoltre la classifica delle destinazioni vacanziere migliori del nostro Paese. Jesolo prende il posto di Rimini, che si colloca a un soffio in seconda posizione. Al terzo ed al quarto posto Riccione e Cervia Milano Marittima, seguite da San Vito Lo Capo, Forte dei Marmi e Porto Cervo. All’ottavo posto la prima new entry della stagione, la veneta Caorle, seguita da Alghero e dall’altro nuovo ingresso del Monte Argentario.

Orosei è, invece, la destinazione più rilassante, seguita dall’Isola d’Elba; mentre la meta più green e sostenibile sono le Isole Egadi. Rimini, Lignano Sabbiadoro e Alba Adriatica le migliori per famiglie, mentre Bellaria Igea Marina è la meta col miglior rapporto prezzo qualità.