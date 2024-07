Fra le destinazioni mare 2024, Rimini si conferma la regina dell’estate. A decretarlo i dati dell’Osservatorio Jfc, che la pongono al primo posto fra le mete balneari più desiderare dagli italiani stilata ogni anno. Al secondo posto la veneta Jesolo, al terzo la new entry siciliana San Vito Lo Capo. Fuori dal podio, al quarto posto la romagnola Riccione, seguita da Alghero in Sardegna e dalla toscana Forte dei Marmi. Settima posizione per Cervia-Milano Marittima, seguita da Tropea, Gallipoli e Villasimius.