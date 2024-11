Maria Elena Rossi, Enit: “Serve maggiore visibilità sui mercati asiatici”

Rinnovare l’offerta turistica sui mercati consolidati, come il Regno Unito, e accrescere la propria visibilità in quelli asiatici. Sono i due punti cardine dell’Italia nelle nuove strategie di sviluppo che mirano ad attrarre più viaggiatori internazionali durante la bassa stagione, possibilmente guidandoli verso mete meno frequentate.

Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione dell’Enit, è al Wtm London 2024 anche per questo motivo: “Allungare la stagione e dirottare i turisti su destinazioni meno note si è già rivelato un successo - afferma Rossi a Ttgmedia.com -, poiché città come Genova, Bologna e Perugia sono cresciute molto negli ultimi due anni”.

I piani dell’Italia stanno insistentemente guardando a Est, attuando corposi investimenti in particolare nel Sud-Est asiatico: “In quell’area - aggiunge Rossi - ci sono Paesi come Vietnam, Indonesia e Thailandia dove è stato investito molto per lanciare nuovi collegamenti aerei, quindi il nostro impegno sull’Asia, il prossimo anno, sarà di aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell’Italia come destinazione turistica”.