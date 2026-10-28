Marino, Grimaldi Lines: “La stagione si è allungata, cresce il load factor”

“Rispetto all’anno scorso quest’anno siamo cresciuti anche in termini di volume, nonostante le navi, le linee e le destinazioni siano rimaste le stesse”. Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines, a TTG ha tracciato un bilancio positivo della stagione, sottolineando un cambiamento che soddisfa la compagnia: l’allungamento del calendario turistico.

“Prima faticavamo a vendere settembre-ottobre. Oggi un Livorno-Olbia, con navi da 3.000 passeggeri viaggia ancora con un load factor altissimo - ha spiegato Marino -. La gente ha incominciato a viaggiare anche in altri periodi. Noi abbiamo lavorato per allungare la stagione e sta accadendo: vuol dire che qualcosa siamo riusciti a fare”.

Accanto al bilancio delle rotte, Marino guarda anche allo sviluppo del prodotto: da marzo 2026 ha assunto la responsabilità di Grimaldi Lines Tour Operator, affiancata dal nuovo responsabile di prodotto Giuseppe Raffo. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di pacchetti in cui la traversata diventa parte integrante della vacanza. “Sono certa che avremo una bella stagione 2027” ha affermato.

Per sostenere la destagionalizzazione la compagnia punta anche su iniziative come Grimaldi Educa, rivolto alle scuole, e su proposte turistiche distribuite durante l’anno. Sicilia e Sardegna restano le rotte più richieste, mentre la Grecia, dopo una fase difficile a metà stagione, ha recuperato terreno. Marino segnala inoltre la crescita delle prenotazioni last minute, con viaggiatori sempre più flessibili nella scelta di date e destinazioni.

Sul fronte degli investimenti il gruppo ha annunciato l’arrivo di nuove navi passeggeri dal 2028 e sta lavorando a progetti digitali per migliorare l’esperienza del cliente, compreso un nuovo sistema di booking online previsto per gennaio.