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Massimo Caputi nuovo presidente di Federturismo Confindustria

Massimo Caputi nuovo presidente di Federturismo Confindustria
Massimo Caputi

Il Consiglio generale di Federturismo ha, oggi, designato presidente Massimo Caputi per il mandato 2026-2030.
Attualmente Caputi è presidente Terme & Spa Italia e di Terme di Saturnia Spa; è manager e imprenditore esperto in finanza, real estate e turismo, nonché presidente esecutivo e socio fondatore della società di investimenti Feidos SpA.


Ricopre, tra gli altri incarichi, la carica di presidente dell’Associazione Marchi storici d’Italia; è presidente della sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud e vicepresidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Nel corso del suo precedente mandato è stato alla guida di Federterme, contribuendo al consolidamento del ruolo del comparto termale all’interno del sistema turistico nazionale, promuovendo iniziative di valorizzazione del turismo del benessere e del turismo sanitario.

La designazione del presidente dovrà essere formalizzata dall’Assemblea dei soci che si terrà a Roma l’11 giugno, mentre la presentazione del programma e della squadra avverrà in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale del 28 maggio.

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