“Il senso dell’Italia trova nel turismo il suo più formidabile elemento promozionale, diretto com’è a sviluppare attenzione e interesse verso il nostro modo di vivere, i nostri prodotti, la nostra cultura, i nostri paesaggi”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto all’Assemblea Confcommercio, ha rimarcato il valore della filiera turistica e la sua capacità di saper trasmettere con efficacia oltreconfine la forza attrattiva del Paese e della sua cultura.

Per il capo dello Stato “è l’aspirazione ad essere italici, che muove i grandi flussi turistici verso la nostra Penisola”.

Ricordando come il Belpaese sia il primo Paese in Europa per notti trascorse dai viaggiatori provenienti da altri continenti, il presidente ha menzionato il ruolo trasversale del turismo legato a settori come i trasporti, il sistema culturale italiano, i comparti di alta gamma e di ospitalità. A questo scopo ha ribadito l’importanza del Contratto nazionale del terziario: “Creare ricchezza - ha affermato - vuol dire corrispondere a un ruolo sociale, un ruolo che vede nella capacità di dialogo con i lavoratori del settore un aspetto positivo”. Secondo Mattarella occorrono, perciò, “prese di posizione coraggiose contro i contratti pirata”.

Le reazioni

Commentando l’intervento del capo dello Stato, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha evidenziato come, nonostante la produttività stagnante, la Penisola abbia recuperato i punti persi nel 2020 anche e soprattutto grazie all’industria dei viaggi, che sta registrando performance straordinarie con 26 miliardi di saldo netto della bilancia turistica per lo scorso anno “e quest’anno faremo ancora meglio”. Un’opportunità di crescita, per il presidente di Confcommercio, sarà in particolare il tema delle radici: “Il nostro concetto di Sense of Italy - ha precisato -. Un concetto che va oltre quello del Made in Italy e che tiene insieme turismo, esportazioni di beni, promozione del nostro patrimonio culturale e creativo”.

Soddisfazione per le parole di Mattarella per il settore arriva dal presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi: “Siamo orgogliosi, come imprenditori e rappresentanti nazionali del mondo delle agenzie di viaggi e del tour operating, di aver ascoltato il valore assunto dal turismo nelle dichiarazioni odierne del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli durante l’Assemblea di Confcommercio 2024”.