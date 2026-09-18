“La politica turistica del governo Meloni sta portando frutti evidenti e l'Italia ora punta ad ottenere il primato europeo, a cui siamo molto vicini”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in occasione del question time al Senato, dove ha anche indicato la strada che intende seguire per consolidare i risultati raggiunti dal settore.

“Per puntare al primato europeo, a cui siamo molto vicini, è necessario consolidare una visione industriale strategica di lungo periodo. A questo fine, stiamo implementando le condizioni migliori affinché le imprese possano mantenere il ritmo della crescita e rafforzare così la propria competitività“. In particolare Mazzi ha precisato che il ministero sta elaborando misure di semplificazione amministrativa, più snelle e accessibili, che possano sostenere e portare benefici concreti a lavoratori, turisti e territori. “Abbiamo l'obiettivo – ha precisato -, di incentivare innovazione e sostenibilità per attrarre capitali privati”.

Il ministro ha infine ripreso i numeri ufficiali dell’estate in corso. Secondo Bankitalia la spesa turistica nel solo mese di giugno ha raggiunto i 6 miliardi e 800 milioni di euro, con un incremento del 4,8% rispetto al 2025. “E ora siamo in attesa dei dati di settembre, che si preannunciano molto positivi”, ha concluso il Ministro.