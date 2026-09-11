Nuova estate da record per il turismo estivo italiano, e avvio d’autunno da primato europeo, come ha affermato a Venezia il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in visita alla Mostra del Cinema. Secondo i dati del ministro, a giugno, luglio e agosto l’Italia ha registrato 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più del 2025, con un tasso di saturazione sulle grandi piattaforme online di quasi il 62%, il 14,5% in più dello scorso anno.

“I numeri del turismo estivo in Italia sono strabilianti, più 5,5 milioni di presenze su un 2025 che già era stato un anno record... E un po’ me l’aspettavo - ha commentato il ministro -. Siamo 7 punti sopra la Spagna e 17 sopra la Francia. Ma il dato più eclatante è l’andamento di questi primi 10 giorni di settembre, che addirittura ci colloca 13 punti più della Spagna e 23 più della Francia. Dobbiamo continuare in questa direzione”. Da Venezia il ministro, che nel frattempo ha convocato per il 16 settembre un tavolo sul tema degli affitti brevi con le principali associazioni di categoria interessate, ha inoltre parlato di un’estate 2026 con un turismo sempre più delocalizzato. “Abbiamo attuato una politica di sostegno ai nostri borghi perché vogliamo che i flussi si distribuiscano, e anche sotto quell’aspetto abbiamo dei risultati molto importanti, con un aumento di quasi il 6% rispetto all’anno scorso, per cui siamo sulla strada giusta” ha concluso.