Il 19 giugno a Roma torna il Meet Forum – Stati Generali del Turismo Sostenibile, organizzato da Destination Italia in occasione del Giubileo 2025 e del pontificato di Leone XIV.

La decima edizione si svolgerà presso il Pio Sodalizio dei Piceni, focalizzandosi sul turismo religioso e spirituale come leva di connessione, sostenibilità e pace. Al centro del dibattito, l’impatto sociale, economico e ambientale del settore, con particolare attenzione alle buone pratiche Esg e ai cammini spirituali.

Presenti esponenti di ministeri, università, associazioni, Cei, Orp, Enit e numerosi stakeholder del comparto. “Siamo orgogliosi di riportare il Forum a Roma in un momento simbolico per il mondo intero - ha commentato Dina Ravera, presidente di Destination Italia -. Il turismo spirituale è un volano sostenibile per il Paese e una chiave per la valorizzazione delle aree interne”.

Tra i temi anche il completamento del Cammino di San Francesco Caracciolo e le testimonianze di pellegrinaggi come quello del giornalista Alessandro Cannavò.