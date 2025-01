Messina, Assoturismo: “Dobbiamo istituzionalizzare il turismo delle radici”

L’operazione Turismo delle radici accelera grazie a Italea, il Progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale lanciato nel 2024 (Anno delle Radici Italiane nel Mondo) all’interno del progetto Pnrr e finanziato da NextGenerationEU, con l’obiettivo di favorire il ritorno e l’accoglienza degli emigrati italodiscendenti.

“Ora - afferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo - è necessario istituzionalizzare questa forma di turismo. Dobbiamo crederci, in modo tale che l’effetto che abbiamo ottenuto nel 2024 si concretizzi anche nel futuro e diventi fondamentale per la filiera nazionale”.

Per il 2024 le stime della spesa sostenuta dai viaggiatori delle ‘radici’ indicano un ammontare di circa 5 miliardi di euro, che potrebbero arrivare a 5,5 miliardi entro il 2026, come scrive Il Mattino. Lo scorso anno gli arrivi con la motivazione di ‘visita al paese di origine’ sono stati oltre 6,6 milioni, il 6,2% in più rispetto alle aspettative di inizio anno, e circa 34,4 milioni le presenze turistiche. “Si tratta - continua Messina - di turisti che vogliono entrare in contatto con l’identità dei territori da dove provengono i loro avi. L’interesse è quindi nei luoghi che spesso sono fuori dai circuiti delle grandi mete turistiche italiane: ecco perché il turismo delle radici valorizza le destinazioni che non rientrano negli itinerari principali del nostro Paese, ma che sono altrettanto importanti perché custodi di valori paesaggistici, archeologici o di tradizioni popolari”.

“Arre interne - prosegue Giovanni Maria De Vita, responsabile del progetto per il Ministero degli Affari Esteri - caratterizzate da bassi tassi di crescita e spopolamento, da cui deriva il 95% della nostra emigrazione. Stiamo incentivando un turismo sostenibile, risposta necessaria alle intolleranze e ai problemi che i flussi turistici stanno creando nelle mete tradizionali”.