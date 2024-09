Messina, Assoturismo: “Turismo sportivo risorsa fondamentale”

“Una risorsa fondamentale per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dei territori”. Così ha definito il turismo sportivo Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, in occasione dell’evento della prima “Giornata dello Sport italiano nel mondo” svoltosi a Villa Madama con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, assieme al Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi.

“Il connubio tra sport e turismo – ha aggiunto - offre opportunità uniche per attrarre visitatori, favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica e valorizzare le eccellenze locali. Questo settore non solo incentiva la crescita delle imprese locali, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita, attraverso una tipologia di vacanza integrata che offre ai turisti movimento, relax e scoperta del territorio”.