Meteo e vacanze: torna il caldo

Ritorna il caldo sulla Penisola negli ultimi giorni di altissima stagione. Il finale di agosto vedrà picchi di 38 gradi in Sardegna e 37 su tutto il Centro-Sud.

Come riporta rainews.it insieme all’ondata di caldo arriveranno anche i temporali, soprattutto al Nord, partendo dal Veneto e coinvolgendo via via Lombardia e Piemonte. Tuttavia domani, sabato, anche le regioni settentrionali potranno godere ancora di una giornata di sole, con nubi alternate a schiarite nelle zone di montagna. Domenica arriveranno invece i temporali su Alpi e Prealpi.