Milano, calano le presenze in centro d’estate: i dati Confcommercio

Ad agosto oltre 554mila hanno visitato il centro di Milano; del totale, il 70% è rappresentato da stranieri, in particolare provenienti da Stati Uniti, Francia e Paesi Bassi. Questo il bilancio del mese stimato da Confcommercio. A luglio invece la stima è di oltre 609mila passaggi pedonali e 600mila a giugno.

L’associazione parla di un calo rispetto allo scorso anno quando i dati della Questura (per quanto non direttamente confrontabili con le stime di Confcommercio) parlavano di oltre 2,5 milioni di presenze nei 3 mesi estivi. Le presenze di quest’anno invece ricalcherebbero i flussi del 2019.

La flessione, secondo Confcommercio, è dovuta alla situazione geopolitica, come riprede corriere.it.. I flussi sarebbero infatti stati frenati dai conflitti internazionali in corso. A risentirne sono stati gli arrivi dall’Oriente ma anche da Russia, Dubai e Iran.