Milano è la meta italiana più richiesta dai viaggiatori britannici, la seconda di spagnoli, olandesi e portoghesi, la quarta per i francesi e la sesta per i tedeschi. Questi i risultati dell’analisi condotta da www.jetcost.it in riferimento ad agosto 2024.

L’Italia è invece il secondo Paese più ricercato per trascorrere le vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo. Per i turisti italiani le destinazioni più desiderate per trascorrere i giorni di riposo sono, insieme ad altre città italiane, le Canarie e le grandi capitali europee.

Tenerife si piazza al primo posto, Catania al secondo, Palermo al quarto, Barcellona al quinto, Palma di Maiorca al sesto, Olbia all’ottavo, Corfù al nono, Ibiza al decimo. A seguire, Creta (11), Parigi (12), Malta (13), Cagliari (14), Lisbona (15), Istanbul (16), Fuerteventura (17), Napoli (19), Atene (20), Mykonos (21), Londra (22), Amsterdam (23), Lamezia Terme (24) e Las Palmas de Gran Canaria (25).

“Quest’anno – ha spiegato il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmoli in un intervento riportato da Askanews – gli europei sono più desiderosi di vacanze che mai, producendo ricerche record nella storia, superando quelle dello scorso anno. Milano è ancora una delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offre rispetto ad altre città, la sua ricchezza culturale, le sue usanze e feste popolari, la ricchissima gastronomia e i suoi ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell’agosto 2024”.