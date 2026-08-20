Milano, oggi 20 agosto allerta per temporali e raffiche di vento: parchi chiusi dal comune

Allerta arancione (moderata) da questa mattina, 20 agosto, e per tutta la giornata sul nodo idraulico di Milano per rischio temporali. Il Comune ha informato che sono possibili raffiche di vento fino a 110 km/orari.

Come riporta corriere.it () la fase più acuta, con grandine e vento forte, è prevista dalle 14 di oggi e in particolare dalle 18.30 e per tutta la serata, fino alle 23.

Il Comune ha disposto la chiusura dei parchi per tutta la giornata, comprese le attività al loro interno, i Planetario e le biblioteche dentro le aree verdi. Le piscine chiuderanno dalle 14. Il Comune ha raccomandato di non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.