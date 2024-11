Milano, Sala chiede al Governo di aumentare la tassa di soggiorno

Milano torna a chiedere al Governo di alzare la tassa di soggiorno per il prossimo bilancio. “Questa città - fa notare il sindaco Beppe Sala - è vissuta da 1,4 milioni di persone, ma come ben sapete è vissuta da non residenti che sono persone che ci lavorano e turisti”.

Per questo, aggiunge il sindaco sulle colonne de Il Corriere della Sera, “la gestione della città, la pulizia, la sicurezza, la manutenzione delle strade devono essere partecipate quanto più possibile da tutti quelli che la vivono”. Da qui la richiesta di aumentare la tassa di soggiorno in modo che, conclude Sala, “anche i non residenti milanesi si facciano carico della gestione di una città così complessa”.