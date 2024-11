Ministero del Turismo: il 25 novembre termine ultimo per le candidature delle startup

E’ fissato per il 25 novembre il termine per la candidatura all’avviso “Progetti di Sviluppo 2024” con cui il Ministero del Turismo è tornato a rivolgersi alle giovani imprese già coinvolte con successo in percorsi di accelerazione degli operatori qualificati dell’Innovation Network.

“Un ulteriore supporto per quelle nuove imprese che lavorano a soluzioni innovative, tecnologie emergenti, modelli di business in grado di innovare il settore e di accrescerne la futura competitività – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Alimentiamo, così, i successi ottenuti nella scorsa edizione dei ‘Progetti di Sviluppo’, incoraggiando percorsi di crescita e consolidamento delle startup”.

Le startup interessate possono fare riferimento al portale del Ministero per le loro candidature.