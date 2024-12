Ammontano a oltre 141 milioni di euro le risorse destinate nel 2024 dal Ministero del Turismo per la promozione e l’innovazione nel settore. In una nota ufficiale il dicastero fa sapere di aver erogato complessivamente nel corso dell’anno che sta per concludersi 141.717.600 euro, che si traducono in oltre 2.803 ordini di pagamento a favore di operatori privati, enti del terzo settore, regioni, enti pubblici e locali.

“Fino ad oggi - precisa in una nota il Mitur -, risultano eseguiti 2.584 pagamenti, per un totale di 97.496.128,6 euro, e nei prossimi giorni ulteriori 219 liquidazioni per 44.221.470,99 euro raggiungeranno gli operatori. Fra questi anche il settore della montagna, che potrà beneficiare di fondi importanti per sostenere e rilanciare la stagione sciistica”.

La messa a terra in 12 mesi di queste risorse rappresenta, continua il Ministero, “una prima significativa misura dell’impatto finanziario delle nuove politiche industriali per il turismo, sviluppate in stretta collaborazione tra il Ministero e gli operatori del settore. Un dato particolarmente incoraggiante: tra ottobre e dicembre 2024, quasi 75 milioni di euro sono stati pagati, con un picco nella media mensile che ha più che triplicato i valori dei primi tre trimestri dell’anno. È un segnale positivo per il 2025 - conclude il Mitur -, con la possibilità di più che raddoppiare le erogazioni rispetto alla performance del 2024, grazie a una più mirata pianificazione finanziaria strategica e all’adozione di misure innovative”.