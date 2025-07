Ministero, nasce l’elenco dei Tourism Content Creator

Si punta sul digitale per promuovere l’Italia nel mondo. È online sul sito del Ministero del Turismo l’avviso pubblico per entrare a far parte del nuovo elenco dei Tourism Content Creator, figure centrali per la strategia di comunicazione del Tourism Digital Hub.

L’obiettivo? Rafforzare la visibilità delle strutture ricettive e dei territori attraverso attività di influencer marketing e produzione di contenuti dedicati.

I creator selezionati potranno collaborare con operatori turistici, enti locali e destinazioni, ma il Ministero – si precisa – non interverrà nella gestione diretta dei rapporti o nelle eventuali contrattazioni tra le parti.

Per aderire c’è tempo 15 giorni a partire da oggi: tutte le istruzioni sono disponibili su www.italia.it e sul sito del Ministero del Turismo, nella sezione Tourism Digital Hub. Qui si trovano anche le linee guida editoriali, le specifiche tecniche e i moduli da compilare.