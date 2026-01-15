Mirabilandia rinnova la partnership con Club Family Hotel per il 2026

Continuerà anche per tutto il 2026 la collaborazione tra Mirabilandia e Club Family Hotel. Attraverso la partnership, gli ospiti delle 14 strutture ricettive della catena alberghiera situate tra Milano Marittima, Riccione, Rimini, Cesenatico e Cervia potranno usufruire di ingressi inclusi al parco di divertimento e a Mirabeach.

“L’accordo - afferma Francesco Bertozzi, direttore sales & marketing di Mirabilandia - rafforza l’offerta turistica della Riviera Romagnola, unendo l’eccellenza dell’ospitalità family-friendly all’emozione delle nostre attrazioni, per una vacanza senza pensieri e ricca di emozioni. Grazie anche alla nuova area Nickelodeon Land, pensata per offrire un’esperienza coinvolgente alle famiglie con bambini e ai giovani adulti, puntiamo ancora di più al target famiglie con bambini ed è per questo che l’accordo con Club Family Hotel rappresenta una scelta davvero strategica”.

Per Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel, “confermare questa intesa per noi è importante e, a livello personale, sono molto felice. Con Mirabilandia da diversi anni abbiamo già degli ottimi rapporti e la firma del nuovo accordo per l’estate 2026, ci consente di rafforzare ulteriormente un legame in cui crediamo molto, perché sia noi che Mirabilandia abbiamo l’obiettivo comune di proporre esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono. Avere nei nostri pacchetti l’ingresso a Mirabilandia e Mirabilandia Beach è strategico reciprocamente, perché entrambe le realtà hanno ogni stagione milioni di contatti, ai quali possiamo comunicare delle proposte di vacanze uniche”.