Mitur, 800mila euro per la montagna piemontese

In arrivo nuove risorse per la montagna piemontese. Nell’ambito del progetto ‘Montagna Italia’, il Ministero del Turismo destinerà 807mila 500 euro in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi del Piemonte.

Continua così l’impegno del Mitur in sostegno delle comunità montane. Solo ieri il dicastero ha annunciato un’iniezione di 11 milioni di euro in favore della montagna calabra.

“Con ‘Montagna Italia’ - siega in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.

Il progetto piemontese

Le nuove risorse confluiranno nel progetto ‘Una Montagna Di Esperienze: Turismo Sostenibile sul sentiero Italia Cai in Piemonte’. Proposto da 8 consorzi turistici piemontesi, che riuniscono complessivamente 548 imprese, ha come obiettivo quello di favorire la fruizione turistica nei periodi di minor afflusso, attraverso l’ampliamento dei target e la messa a punto di nuove proposte accessibili e sostenibili.