Mitur, il piano Staff House prende ufficialmente il via

Il Ministero del Turismo dà il via al piano casa per i lavoratori del settore. A seguito della pubblicazione dei decreti direttoriali e della conclusione dell’iter amministrativo previsto, 146 imprese hanno già ricevuto la concessione definitiva delle agevolazioni relative al programma Staff House.

I soggetti beneficiari possono pertanto dare concreta attuazione agli interventi programmati.

“Staff House rappresenta il primo piano casa organico dedicato al turismo. Mettiamo 120 milioni di euro al servizio dei lavoratori e delle imprese, con l’obiettivo di realizzare 63mila posti letto e dare così una risposta a una delle esigenze più concrete del settore: trovare un alloggio adeguato e sostenibile per i lavoratori, nei territori in cui sono occupati. È una misura strutturale, che migliora la qualità della vita, rafforza la capacità delle imprese di attrarre personale e rende più competitivo l’intero sistema turistico”, dichiara il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.