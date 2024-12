Mitur: online la piattaforma dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche

“Una misura strategica - che acquisisce ancora più valenza con l’imminente avvio del Giubileo - per contrastare l’abusivismo e rilanciare le professioni turistiche che rappresentano il biglietto da visita per i turisti”: così il ministro del Turismo Daniela Santanchè annuncia l’introduzione dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT).

“La piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo consentirà la consultazione dell’elenco delle guide abilitate, promuoverà la trasparenza e la professionalità nel settore, garantendo un servizio di qualità ai turisti” si legge nella nota del Ministero.

Il portale web si divide in un’area privata ed una pubblica. La prima sarà accessibile tramite Identità Digitale e si rivolge alle Guide Turistiche che hanno conseguito il titolo prima dell’entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2023, n. 190. Dopo l’accesso, i professionisti potranno completare la procedura di iscrizione al Registro e ottenere un QR Code univoco valido per l’esercizio della professione sul territorio nazionale.

Tramite l’area pubblica invece tutti gli utenti potranno visualizzare, tramite una ricerca, le guide turistiche abilitate sul territorio italiano; per ciascuna di esse, potranno consultare anche le specializzazioni e competenze linguistiche.

“Infine - riporta ancora la nota del Mitur -, la Direzione Formazione è pronta anche per il primo esame nazionale di abilitazione alla professione”.

La piattaforma è accessibile a questo link