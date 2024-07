Nuova iniziativa social da parte del Ministero del Turismo per valorizzare le destinazioni della Penisola. E’ stato infatti varato il format che ricade sotto l’hashtag #italypills che entrerà nei canali social di Italia.it “raccontando ai turisti informazioni, aneddoti e curiosità sulle più belle destinazioni della Penisola e suggerendo, per ciascuna di queste località, le attrazioni da visitare e gli eventi da vivere”, si legge in un comunicato del Mitur.

Il debutto è previsto per oggi sul profilo Instagram del portale “che, a partire da oggi, e con cadenza bimensile, si arricchirà di coinvolgenti caroselli che accompagneranno gli utenti a scoprire o riscoprire le bellezze più identitarie e caratteristiche dello Stivale”, conclude la nota.