Mitur, via alle domande per le aree di sosta a fini turistici

È online sul sito del Ministero del Turismo la piattaforma informatica per l’invio delle domande per la creazione e riqualificazione delle aree di sosta a fini turistici. Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 32,87 milioni di euro.

Possono partecipare i Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti (o, in alternativa, che ospitino eventi ricorrenti o grandi eventi con la partecipazione di almeno 20 mila persone, o ancora che presentino progetti per la costruzione di aree di sosta entro 15 km da un cammino storico e/o religioso o a un sito Unesco) e che abbiano disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell’intervento.

La piattaforma sarà accessibile a questo link fino alle 21 di giovedì 26 novembre.

Il contributo concedibile per ciascun progetto non può essere superiore all’80% della spesa ammissibile, e la somma massima che può essere concessa per singola area di sosta è di 400mila euro per quelle nuove e 240mila euro per quelle da riqualificare.