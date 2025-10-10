Moby alza il velo sulle prossime stagioni: le novità in programmazione

Moby, Tirrenia e Toremar tornano nei padiglioni di TTG Travel Experience per alzare il velo sulle ultime novità in programmazione. A partire dalla Livorno-Olbia, attiva 365 giorni l’anno e operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, nuove navi green con oltre 440 cabine e 1300 posti auto.

Le compagnie di navigazione prevedono anche collegamenti attivi tutto l’anno verso la Sardegna e la Corsica. Verso la prima, oltre alla Livorno-Olbia saranno garantite la Genova-Porto Torres e la Civitavecchia-Olbia. Tornerà inoltre la rotta classica Genova-Olbia, che nella prossima stagione sarà operata fino al primo novembre 2026.

Tra la Sardegna e la Corsica, Moby intensificherà gli impegni nell’ottica di stringere ulteriormnete il legame fra i Comuni di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio.

E sempre verso l’isola francese Moby garantirà servizi tra Livorno e Bastia, Genova e Bastia.

La programmazione futura include anche le linee di Moby e Toremar per l’arcipelago toscano, con le rotte da Piombino per l’Isola d’Elba, con scali a Portoferraio, Rio Marina e Cavo, serviti da traghetti e mezzo veloce.

Confermati infine anche i collegamenti di Toremar attivi tutto l’anno fra Livorno e Gorgona e fra Livorno e Capraia; la rotta in partenza da Piombino e da Rio Marina per l’isola di Pianosa e le partenze da Porto Santo Stefano per l’isola del Giglio e per quella di Giannutri.