Moby e Tirrenia annunciano il network della nuova stagione

Un network tra Sardegna, Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano per Moby, Tirrenia e Toremar. Il Gruppo annuncia l’operativo per la prossima stagione, a partire dalla Livorno-Olbia, definita una ‘metropolitana del mare’, operativa tutto l’anno con corse diurne e notturne con Moby Fantasy e Moby Legacy. Attiva tutto l’anno anche la Genova-Porto Torres, che dal primo gennaio 2027 sarà operata da Moby, con corse notturne in entrambe le direzioni e schiererà d’inverno Moby Tommy e Moby Aki e d’estate Moby Wonder e Rubattino.

L’operativo annuale prosegue con la Civitavecchia-Olbia, operata da Tirrenia 365 giorni l’anno con partenze notturne alle quali, da giugno a settembre, si aggiungono quelle diurne. In inverno saranno schierate sulla linea Florio e Rubattino, mentre d’estate la Florio sarà affiancata da Moby Tommy.

Già disponibile per la prenotazione anche la Genova-Olbia, che nel 2027 partirà il 13 maggio per proseguire fino al 31 ottobre. È già possibile prenotare anche la Genova-Bastia che nel 2027 sarà operata dal 15 maggio al 27 settembre

Via alle vendite anche per la Livorno-Bastia, con partenze dal 15 maggio al 30 settembre.