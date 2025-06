Moby: tre linee sulla Corsica dall’Italia nell’estate 2025

Per l’estate 2025 Moby rilancia la linea Genova-Bastia che verrà effettuata con le navi Moby Aki e Moby Wonder dal 6 giugno al 29 settembre. Il collegamento permette di raggiungere la Corsica in poco più di cinque ore con la partenza da Genova alle 9 e l’arrivo a Bastia alle 14.15, mentre il rientro è fissato al pomeriggio da Bastia alle 15 e arrivo nello scalo ligure alle 20.15.



Moby rinnova anche la linea Genova-Ajaccio, attiva dal 3 giugno al 30 settembre a giorni alterni e operata dalle navi Moby Tommy e Moby Ale due, che effettuano la traversata in notturna sia all’andata che al ritorno; con questa soluzione da Ajaccio i passeggeri hanno anche la possibilità di arrivare in Sardegna sbarcando a Porto Torres. Inoltre, per raggiungere la Corsica dal centro Italia la compagnia effettua - fino al 19 ottobre - la tratta Livorno-Bastia.