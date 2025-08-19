Molise, aumentano le presenze

Ancora segnali positivi per il turismo in Molise, anche se la Regione resta ancora sotto la media nazionale per quanto riguarda le presenze turistiche per km quadrato di superficie.
Questo in sintesi quanto emerge dagli indicatori congiunturali elaborati dall’Ufficio statistica della Camera di Commercio del Molise sulla base dei dati del Centro Studi Tagliacarne, aggiornati a marzo 2025.
Come riporta ansa.it Tra il 2019 e il 2024 la crescita del turismo nella Regione è stata pari al 3,78%. Un dato sicuramente incoraggiante ma che il Molise stesso vorrebbe migliorare per piazzarsi al meglio sul panorama turistico della Penisola.
Attualmente la Regione conta 2.606 presenze turistiche per km quadrato di superficie consumata.