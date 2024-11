Montagna italiana, la classifica delle destinazioni

In tema di destinazioni, il ranking dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC colloca Cortina d’Ampezzo al primo posto della classifica generale, seguita da Madonna di Campiglio e Livigno.

Cortina vince anche lo specifico riconoscimento quale destinazione più “famosa” e più “trendy”, mentre Madonna di Campiglio vince il ranking quale destinazione con i “migliori alberghi”, le “migliori piste” e per essere la località con “più servizi”. Andalo, invece, si posiziona ai vertici della classifica “family-friendly”, quindi ideale per le vacanze in famiglia; Canazei quella relativa alla destinazione considerata “più accessibile” e Livigno, invece, è indicata come la destinazione “più green”.

Per quanto riguarda i demani sciabili, vince la classifica generale la Skiarea Campiglio-Dolomiti del Brenta, seguito dall’Alta Badia e dalla Val Gardena.

La Skiarea Campiglio-Dolomiti del Brenta vince anche la speciale classifica del demanio considerato dai nostri connazionali come quello con “i migliori impianti di risalita”, mentre la Val di Fassa è valutata come l’area con i “migliori prezzi”.

Le ulteriori classifiche speciali, vale a dire quella delle “piste migliori”, “migliore sicurezza” e con “maggiori garanzie di innevamento”, sono tutte vinte dall’Alta Badia.