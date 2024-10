La migliore stagione invernale di sempre. Monterosa Spa chiude il bilancio di esercizio 2023-24 con un utile netto di 2,53 milioni di euro e ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano a quasi 21,5 milioni di euro, con un incremento di 11 punti percentuali rispetto alla stagione precedente.

Un record storico di fatturato per la società e la migliore stagione invernale come presenze nel comprensorio Tre Valli. Cifre che assumono una rilevanza maggiore se si pensa al meteo della scorsa stagione invernale, con precipitazioni nevose irrilevanti. Grazie, però, a un’attenta campagna di innevamento programmato, sostenuta dai forti investimenti e da conseguenti ammodernamenti, si è riusciti a rispettare il calendario.

La strada del prezzo dinamico

“Si tratta - commenta il presidente di Monterosa Spa, Roberto Vicquéry - di numeri che danno ragione alle politiche e alle iniziative che abbiamo condotto, come l’adozione del prezzo dinamico, tra i primi ad averlo applicato nel nostro arco alpino e che ci ha portato ad avere ragione sia sulle condizioni meteo, sempre più avverse, che ci hanno costretti a far fronte a spese onerose per mantenere al meglio le piste attraverso l’innevamento artificiale, sia sull’aumento del prezzo delle materie prime, energia elettrica su tutte, la cui spesa annuale si è attestata quest’anno sui 3,1 milioni di euro, quasi il doppio degli esercizi antecedenti il 2022, prima della crisi ucraina”.

La nuova stagione dello sci ai piedi del Monte Rosa parte nel fine settimana dell’Immacolata: nel comprensorio Tre Valli si inizierà a sciare da venerdì 6 dicembre, con la messa in moto degli impianti che collegano Val d’Ayas, Valle di Gressoney e Valsesia, attivi fino al 21 aprile 2025 con l’eccezione dei settori di Champoluc-Crest e Punta Jolanda, in chiusura domenica 13 aprile.

Anche quest’anno verrà applicato il sistema del prezzo dinamico, sintetizzabile con la formula del prima acquisti e meno paghi: per gli skipass di giornata e plurigiornalieri del comprensorio Monterosa Ski 3 Valli sarà applicata una tariffazione dinamica che ha come base di partenza il prezzo del giornaliero, con tariffe che variano da un minimo di 38 a un massimo di 67 euro. In sostanza, maggiore è l’anticipo dell’acquisto online, maggiore è il risparmio.