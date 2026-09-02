Musei di notte,il Mitur conferma:“Grande successo”

Si è conclusa con una considerevole partecipazione di pubblico la sperimentazione delle aperture straordinarie serali promossa nel mese di agosto dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo, con la partecipazione del Comune di Milano, che ha interessato il Pantheon e il Colosseo a Roma e il Castello Sforzesco a Milano. Lo comunica il Mitur in una nota alla stampa congiunta.

Al Colosseo e al Pantheon, nel corso delle aperture serali, sono stati registrati complessivamente oltre 56mila visitatori in un solo mese. Al Castello Sforzesco gli accessi alle sale del Museo di Arte Antica, della Pietà Rondanini e alla mostra ‘Passione Disegno’ sono stati oltre 4mila.

“Oltre 56mila persone hanno scelto di visitare i grandi monumenti nelle ore serali – dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli - è un dato importante, che testimonia quanto sia forte il desiderio di vivere il nostro patrimonio culturale. Il successo di questa sperimentazione ci indica una strada: ampliare l’accessibilità dei luoghi della cultura significa avvicinarli sempre di più ai cittadini. In questa prospettiva, le collaborazioni tra istituzioni sono una fucina di grandi occasioni per il patrimonio culturale, perché permettono ad amministrazioni diverse di mettere in comune competenze, risorse e capacità organizzative e di offrire nuove opportunità di conoscenza e partecipazione. I numeri di queste aperture straordinarie lo dimostrano”.

“L’esperimento delle aperture serali di monumenti e musei, avviato insieme al ministro della Cultura Giuli, ha dato risultati eccellenti - afferma il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi -; lo stiamo studiando in ogni dettaglio con l’intento di riproporlo nell’estate dell’anno venturo e magari, in versione invernale, nel prossimo periodo natalizio”.