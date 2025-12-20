Musei italiani sempre più internazionali, l’analisi di amuseapp

Musei italiani sempre più globali nel 2025: secondo il primo report di amuseapp, un visitatore su due arriva dall’estero e il gradimento dell’esperienza raggiunge un voto medio di 9,08 su 10, ma solo quando i contenuti parlano la lingua del pubblico.

La piattaforma, attiva in 70 siti culturali, rileva presenze da 144 Paesi: il 42% è internazionale, con Madrid, Parigi e Londra in testa. L’età media si concentra tra 25-54 anni (63%), mentre le donne rappresentano il 58%. Sul fronte linguistico, dopo italiano (38%) e inglese (26%), emergono spagnolo (10%), francese (8%) e tedesco (6%), con una long tail sopra l’1,5%. L’audioguida è l’elemento più apprezzato (19,6%), seguita da architettura (12,4%) e qualità delle informazioni (12,3%). Quando la mediazione culturale funziona, il gradimento delle traduzioni tocca il 97,2% e la visita diventa davvero memorabile.