Bisogna inchiodarlo alla poltrona del Museo Egizio. Christian Greco è un vero generatore di idee e di risultati. Un innovatore. Il direttore del Museo Egizio di Torino forte di 1 milione di visitatori si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 200 anni del Museo.

L’occupazione alberghiera in città è cresciuta e, se alcuni brand internazionali puntano su Torino, qualcosa si deve a questo signore che ha creato un moltiplicatore turistico. E alla sua presidente Evelina Christillin che lo ha sempre lasciato libero di creare e innovare.

Nei giorni scorsi Greco ha spiegato cosa intende fare prossimamente e si nota in modo chiaro l’intenzione di alzare ancora il tiro. Il turismo culturale è senza dubbio diverso rispetto solo a 5-10 anni fa, perché molti visitatori non sono più mordi e fuggi, ma si fermano per più giorni nelle città. Torino e il Museo Egizio sono il chiaro esempio che si può fare tanto, bene e anche velocemente senza attendere i tempi da moviola della burocrazia. “Vorrei che il museo diventasse un punto di crescita culturale per tutti”, ha aggiunto il direttore.