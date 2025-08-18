Museo Nazionale del Cinema: 8.500 visitatori nel weekend di Ferragosto

Oltre 8.500 visitatori nel solo weekend di Ferragosto per il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Come riporta una nota, la media è stata di circa 3mila presenze al giorno.

“I dati sono abbastanza in linea con quelli dello scorso anno e con le affluenze tipiche di agosto: non abbiamo evidenziato un aumento degli ingressi ma la media resta costante, tant’è che nella settimana di Ferragosto abbiamo avuto 23.000 visitatori – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema -. Molto apprezzate le mostre ‘The Art of James Cameron’ e ‘Donato Sansone. Metaversi’, così come l’allestimento permanente. A breve annunceremo la mostra dell’autunno, che speriamo possa essere una piacevole e inaspettata sorpresa”.