Dopo il ‘caso Venezia’ ora si apre il dibattuto anche per Napoli. La città partenopea sta vivendo un boom di turisti, che potrebbe essere quantificato con un dato: le offerte di affitti brevi sono il triplo rispetto a quelle del capoluogo del Veneto.

Come sempre in questi casi, riporta corriere.it, l’afflusso di visitatori apre il dibattito tra chi sottolinea i benefici economici e chi invece vuole salvaguardare la vivibilità dei luoghi.

Per arginare quella che sembra una crescita incontrollabile, si moltiplicano le proposte, che vanno dallo stop alle offerte di affitti sulle piattaforme come Airbnb (ipotesi che arriva dai comitati di abitanti del centro storico) fino al ticket d’ingresso come a Venezia (idea avanzata da Confcommercio), passando per lo stop all’apertura di locali di street food (decisione messa già in atto dall’amministrazione comunale).

I numeri del resto parlano chiaro: nel 2024 le presenze turistiche sono arrivate a 14,5 milioni, come affermato dall’Osservatorio del Comune, pari a +15% rispetto all’anno precedente e addirittura un +33% su due anni prima. E per il 2025 la previsione è di crescere ancora, arrivando a 17 milioni di presenze.