Napoli, balzo in avanti degli affitti brevi

Balzo in avanti per i prezzi delle case nel centro storico di Napoli. Per quanto riguarda i canoni di affitto, Napoli è la metropoli in cui gli aumenti sono più rilevanti, 8,1%. Rialzo anche per i prezzi di vendita, lievitati su base annuale del 2,6%.

Il motivo, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe da attribuire alla crescita del numero di bed and breakfast e case vacanze. A Napoli ci sono circa 11mila appartamenti in affitto su piattaforme dedicate al turismo come Airbnb o Booking.

E così, in certi quartieri, soprattutto del centro, gli abitanti vengono sfrattati o costretti a lasciare casa con richieste di affitto talmente elevate da spingerli ad andarsene per far posto a b&b e strutture ricettive. Non a caso nelle settimane scorse a Napoli centinaia di cittadini e decine di associazioni sono scese in piazza per protestare contro gli effetti dell’overtourism.

A Napoli, come riporta Napolitoday, le abitazioni disponibili sul mercato per un affitto breve sono il 32% del totale, 6 punti sopra la media nazionale. Prima del capoluogo partenopeo ci sono Livorno (46 per cento), Oristano (44) e Venezia (42) e Firenze (39), Genova e Cagliari (entrambe al 34), Milano e Bologna (33). Dietro Napoli, invece, c’è Roma (30%).