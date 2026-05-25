Napoli, per l’America’s Cup 2027 stimati 1,5 milioni di visitatori

Nei giorni delle regate preliminari in Sardegna, Napoli accelera verso l’America’s Cup 2027, che ospiterà a luglio. Le prime stime parlano di un afflusso tra 800mila e 1,5 milioni di visitatori, un impatto economico tra 690 milioni e 1 miliardo di euro, con una spesa turistica diretta stimata in circa 370 milioni e circa 11mila posti di lavoro generati sull’intera filiera tra temporanei e permanenti.

“È una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessive, incluso il ritorno d’immagine” afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Sotto pressione anche l’offerta hospitality. “Un banco di prova significativo”, osserva Adele Di Mauro, cluster manager del gruppo di Caracciolo Hospitality Group, “sul rooftop del de Bonart Naples sarà realizzata una Vip Lounge dedicata alla visione delle regate sul Golfo. Inoltre, a primavera 2027 apriremo un boutique hotel di alta gamma, l’Hotel Miramare, proprio sul lungomare, con una posizione privilegiata per chi vorrà seguire da vicino l’America’s Cup”.