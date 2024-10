Napoli teme rincari per il Giubileo: i piani del Comune

Si temono rincari a Napoli per il Giubileo. L’apertura della Porta Santa gioverà anche al turismo del capoluogo campano, che prevede l’arrivo di 18 milioni di visitatori. Ma questo boost potrebbe generare degli effetti collaterali, tra cui un generale rialzo delle tariffe sui servizi di trasporto e di alloggio. Effetti che l’amministrazione vuole contenere in tempo attraverso un piano ad hoc.

“La città può uscire arricchita di esperienza e di valore, ma anche stressata. Per questo serve un ulteriore salto di qualità” ha spiegato l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta in occasione dell’approvazione del Documento unico di programmazione, che prevede tra le principali misure, in previsione del grande evento romano e di Napoli Capitale dello sport 2026, un adeguamento delle tariffe e la lotta all’evasione.

Si lavora anche sulla tassa di soggiorno. “La scorsa legge di bilancio ha previsto la facoltà di adeguarla fino a 2 euro - ha precisato l’assessore -. È del tutto evidente che tale eventuale scelta, da adottare in tutto o in parte, va condivisa con gli operatori del settore”.