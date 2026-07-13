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Nasce il fenomeno #TravelTok: ora i viaggi si cercano con TikTok

Nasce il fenomeno #TravelTok: ora i viaggi si cercano con TikTok
Nizhny Novgorod, Russia October 03 2020: child with phone in his hands is lying at home on bed. Social Media tiktok is loaded on screen.

TikTok conferma la sua importanza nell’organizzazione delle vacanze. Questo quanto emerge dallo studio TikTok Marketing Science EU5 Travel on TikTok 2025, che conferma come il 70% degli utenti utilizzi TikTok come motore di ricerca per pianificare i propri itinerari di viaggio (il 54% negli ultimi 12 mesi).

Una community composta principalmente da appassionati di natura e attività all’aria aperta (47%), amanti di cultura e storia (44%) e famiglie (36%). Per il 41% di loro TikTok è la principale fonte d’ispirazione, superando il passaparola di amici e familiari (29%) e i tradizionali motori di ricerca (26%). Il 51% cerca contenuti sul mondo viaggi (destinazioni, hotel, ristoranti) almeno una volta a settimana, l’81% trova la pianificazione in-app più divertente e coinvolgente e, solo nell’ultimo anno, il 69% ha scoperto una nuova meta grazie alla piattaforma.

Tra le ricerche in maggiore crescita nell’UE spiccano il Liechtenstein (+335%), il Monte Olimpo in Grecia (+321%), la Costa Brava in Spagna (+246%) e il Lago di Sant’Andrea nel Regno Unito (+133%).

Tra i trend più rilevanti figurano i Destination Dupes, mete alternative più economiche e meno affollate rispetto a quelle di massa, che fanno impennare le visualizzazioni dei video sul Montenegro (+164% su base annua) e sull’Albania (+61%). Allo stesso tempo, si registra un forte interesse per lo Slow Travel e l’Avventura Soft, che uniscono il desiderio di esperienze immersive e benessere - con l’hashtag #SlowTravel a +293% in termini di visualizzazioni video e #WellnessResort a +530% [5] - alla voglia di un contatto comodo e accessibile con la natura.

Il viaggio diventa così un’esperienza sempre più personalizzata, mirata a riflettere l’identità e i valori del viaggiatore, come dimostra la crescita del 91% delle visualizzazioni per l’hashtag #OnceInALifeTime. Non si ferma, infine, il fenomeno del Set-jetting, che spinge i turisti a volare verso i set delle proprie serie TV e film preferiti, portando le visualizzazioni dei video con hashtag #FilmingLocation a registrare un incremento del 28% su base annua. TikTok non è solo fonte di ispirazione per i viaggiatori, ma è anche un driver d’acquisto basato sull’autenticità: il 96% degli utenti considera affidabili i creator e i brand di viaggio attivi in piattaforma. Il 28% degli utenti prenota, infatti, proprio perché il contenuto appare “autentico e reale”, lontano dalla pubblicità tradizionale.

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