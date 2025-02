Nasce il Gruppo di lavoro congiunto Aefi-Federcongressi&eventi per promuovere l’Italia e il Made in Italy

Nasce oggi il Gruppo di lavoro congiunto Aefi-Federcongressi&eventi. I vertici delle due associazioni italiane che rappresentano il settore fieristico e della meeting industry hanno siglato un protocollo di intesa che ha l’obiettivo di creare una rete sinergica per la crescita congiunta dei due comparti al fine di promuovere il Made in Italy e la ‘Destinazione Italia’.

Il Gruppo di lavoro Aefi-Federcongressi&eventi sarà composto da un massimo di 3 persone per ciascuna delle due compagini e avrà il compito di concretizzare la cooperazione su quattro linee di azione: rappresentanza (incremento dei rapporti con gli interlocutori istituzionali per la valorizzazione delle filiere rappresentate), formazione, analisi e ricerche e networking tra i player dei due settori.

Per il presidente dell’Associazione Esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese, “l’accordo si inserisce nel quadro del Piano di programmazione e sviluppo 2025 deliberato lo scorso dicembre. La partnership con Federcongressi&eventi - precisa - è una ulteriore tessera fondamentale di un mosaico collaborativo strategico per potenziare la rappresentanza dell’industria degli eventi, fieristici e congressuali, attraverso una regia progettuale condivisa anche in termini di istanze”.

“Da tempo - aggiunge la presidente di Federcongressi&eventi, Gabriella Gentile, “Federcongressi&eventi è impegnata nel promuovere sinergie e scambio di opportunità con altre organizzazioni del settore Mice e di settori ad esso collegati, supportando e favorendo così la crescita del comparto degli eventi business. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la firma del protocollo di intesa con Aefi, volto a generare valore per entrambi”.