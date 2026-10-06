Creare uno spazio stabile di relazione e confronto dal quale nascano idee, proposte e progetti al servizio del turismo, contribuendo a rafforzare il ruolo internazionale dell’Italia. Con questo obiettivo è stato costituito ITOUR - Italian Council for Tourism & International Relations, organismo indipendente senza scopo di lucro che riunisce professionisti, enti, associazioni e realtà del settore. L’idea è mettere a sistema relazioni ed esperienze per contribuire a interpretare i cambiamenti e a costruire nuove prospettive per il settore.

“ITOUR nasce per costruire relazioni di valore, capaci di generare idee e progetti utili al turismo - afferma Nicola Romanelli, presidente di ITOUR -. Vogliamo creare uno spazio nel quale le competenze possano incontrarsi e contribuire a una visione condivisa del futuro del settore. Lo sviluppo di nuove progettualità e il rafforzamento del ruolo internazionale dell’Italia sono due obiettivi che intendiamo perseguire insieme, attraverso il confronto e la cooperazione”.

Obiettivi e funzionamento della nuova realtà

La connessione delle competenze è il principio che guida il Council, con una funzione distinta dalla rappresentanza degli interessi di categoria. L’associazione favorisce il dialogo tra attori pubblici e privati, coinvolgendo le diverse filiere del turismo e mettendo in relazione l’esperienza delle imprese e le esigenze dei territori con il contributo di esperti, reti internazionali e organismi multilaterali.

“La competitività del turismo italiano passa anche dalla capacità di condividere conoscenze e costruire collaborazioni durature - sottolinea Giorgio Palmucci, vicepresidente di ITOUR -. Il confronto tra chi opera nei territori e chi porta esperienze internazionali può aiutare a individuare nuove opportunità e a elaborare risposte alle trasformazioni del settore. ITOUR vuole offrire un luogo nel quale questo scambio possa svilupparsi con continuità”.

La rete è aperta ad aziende, professionisti e personalità che condividano le finalità dell’associazione e desiderino contribuire alle sue attività. “Il valore di ITOUR risiede nelle persone e nelle realtà che scelgono di farne parte e nel patrimonio di esperienze che portano - dichiara Dora Paradies, segretario generale di ITOUR -. Il nostro impegno è creare le condizioni perché questi contributi trovino ascolto, si incontrino e possano tradursi in iniziative condivise al servizio del turismo”.

Il Consiglio Direttivo è composto da Giulio Contini, Marco Gilardi, Maria Paola De Rosa, Daniele Rutigliano, Leonardo Cesarini, Sara Abdel Masih, Sauro Mariani, Domenico Scordari e Domenico Foggetti.

L’Advisory Board accoglie tra i primi aderenti Simona Tedesco, Gian Marco Centinaio, Flavio Ghiringhelli, Gloria Armiri, Luca Borrelli, Ambra Lee Agnoletti, Giancarlo Dell’Orco, Andrea Giuricin, Aljosa Ota ed Enzo Carella.