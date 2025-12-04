L’Italia si prepara a un Natale e Capodanno record: Enit stima 4 milioni di arrivi aeroportuali stranieri tra dicembre 2025 e gennaio 2026, con una spesa di 3,5 miliardi di euro.

“Inizia l’effetto Olimpiadi invernali – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – con risultati che rafforzano il ruolo del Paese nel mercato europeo, impattando sull’economia nazionale tra dicembre e gennaio per 3,5 miliardi”. A dicembre sono attesi 2,4 milioni di arrivi (+6,1% sul 2024), mentre 1,9 milioni sono già prenotati su gennaio (+4,4%). L’Italia supera Francia e Turchia, seconda solo alla Spagna.

A trainare la domanda è la montagna: saturazione Ota al 46,6%, con Trentino-Alto Adige al 48,36%, Valle d’Aosta 45,7% e Umbria 40,18%. Le città d’arte restano essenziali: il Lazio supera 1,6 milioni di prenotazioni con le Ota, la Lombardia e il Veneto sono sopra 1 milione. Il Sud guadagna terreno: Calabria +6,7%, Molise +5,7%, Basilicata +4,2%.

“L’Italia conferma il suo ruolo leader nel turismo – spiega l’a.d. Enit Ivana Jelinic – registriamo una crescita significativa degli arrivi e valore generato sui territori, che alimenta occupazione e investimenti”. I principali mercati sono Spagna con 611mila arrivi, Regno Unito con 585mila, Francia a 328mila e Germania con 308mila. Tra le mete più scelte dominano Milano (1,6 milioni di arrivi) e Roma (1,2 milioni), seguite da Venezia, Napoli e Bologna.