Neinver, indicatori in aumento: i nuovi sviluppi

Indicatori positivi per il 2025 di Neinver, che ha chiuso l’anno con 1,72 miliardi di euro di vendite nei 20 asset gestiti in Europa - 16 centri outlet e 4 retail and leisure park -, riportando un incremento di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“Trent’anni fa - ha commentato Daniel Losantos, ceo di Neinver - abbiamo aperto Las Rozas The Style Outlets, il primo centro outlet in Spagna e uno dei primi in Europa. Da allora abbiamo costantemente sviluppato la nostra proposta di valore per soddisfare le esigenze dei nostri partner e clienti. Per i brand ciò denota efficienza, agilità e crescita; per i consumatori, significa offrire valore, convenienza ed esperienze di visita eccezionali”.

Oltre 70 milioni il totale di visitatori nelle strutture Neinver nel 2025, mentre il tasso di occupazione si è mantenuto sui livelli elevati degli anni precedenti (97%). I principali indicatori del settore retail, tra cui la spesa media per visitatore e il tasso di conversione, sono migliorati del 3% su base annua.

La società sta intanto sviluppando nuovi asset. L’ultimo in ordine di tempo è Alpes The Style Outlets, il suo secondo progetto in Francia, che offrirà 20.400 mq di spazi commerciali e la cui apertura è prevista per la fine del 2027. A soli 25 minuti da Ginevra, l’outlet si trova accanto all’autostrada A40, un’arteria importante che collega Parigi a Ginevra e alla regione del Monte Bianco, a cinque minuti di auto dalla stazione TGV. Il progetto è stato aggiornato nel tempo, dando priorità agli spazi verdi, all’energia sostenibile e alla mobilità.