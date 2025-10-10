Neinver, l’exploit della clientela internazionale: le cifre dell’estate

Una crescita del 20% per Vicolungo e del 17% per Gastel Guelfo. Queste le cifre dei visitatori che, da gennaio ad agosto, hanno registrato i centri gestiti da Neinver in Italia. Cifre che, secondo Caterina Zellioli, Tourism Coordinator di Neinver, “sono la dimostrazione di una strategia vincente, in costante sviluppo grazie alle numerose iniziative e servizi introdotti. Recentissimo - aggiunge - il programma di fidelizzazione The Style Passport rivolto ai nostri visitatori internazionali, per invitarli a scoprire tutti i centri europei della società”.

Vicolungo The Style Outlets si conferma meta preferita dai turisti provenienti da Svizzera, Francia e Germania durante tutto l’anno. Un fenomeno interessante nel periodo invernale è stato l’afflusso di turisti serbi che, in concomitanza con le vacanze sulla neve nelle Alpi, hanno scelto Vicolungo per l’acquisto di abbigliamento tecnico sportivo da sci.

Castel Guelfo The Style Outlets si mantiene, invece, meta preferita in particolar modo dai turisti provenienti dalla Germania, che sono soliti trascorrere le vacanze in Riviera romagnola, oltre che dai turisti che visitano la città di Bologna. Tra i mercati emergenti Albania e Turchia, grazie alla presenza di numerosi gruppi organizzati, sia leisure che business, che hanno scelto i centri The Style Outlets come tappa dei loro itinerari.

Per consolidare il legame con la clientela straniera e invitare a scoprire la rete dei centri gestiti a livello europeo, Neinver ha recentemente introdotto ‘The Style Passport’. Rivolto esclusivamente ai turisti stranieri, viene consegnato presso l’Infopoint dei centri insieme a una shopping card con il 10% di sconto. I visitatori possono raccogliere timbri in ogni negozio dove effettuano un acquisto e, al raggiungimento di 4, 6 o 8 timbri, avranno diritto a ricevere un premio esclusivo.

L’iniziativa è valida nei centri The Style Outlets e Factory presenti in Italia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.