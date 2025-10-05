Nel 2026 l’ostensione del corpo di San Francesco, attesi pellegrini da tutto il mondo

Per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, per la prima volta, il corpo del Santo sarà visibile a tutti con un'ostensione pubblica, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, nella Basilica di San Francesco ad Assisi.
Un evento di portata storica che potrebbe portare pellegrini da tutto il mondo. L'accesso sarà gratuito ma su prenotazione obbligatoria online, disponibile dal 4 ottobre 2025 sul sito www.sanfrancescovive.org in italiano e inglese. Si potrà scegliere tra due modalità: in gruppo con accompagnamento di un frate, o individualmente in silenzio.
Sono previsti percorsi accessibili per persone con disabilità. Durante il mese dell'ostensione, nella chiesa superiore si terranno due messe internazionali quotidiane (alle 11 e alle 17).