Nicoletti, Basilicata: “Recuperati in pieno i numeri pre Covid”

Sono emerse nuove prospettive dall’ultima edizione di Roots in per la Basilicata. Una regione dove, come sottolinea Antonio Nicoletti, direttore Apt Basilicata, “offre un’infinità di possibilità per chi vuole investire nel turismo nonché un ventaglio di esperienze per chi desidera vivere le emozioni del viaggio”.

Per il territorio lucano il turismo rappresenta il 6% del valore aggiunto regionale, dà lavoro al 37% dei giovani sotto i 30 anni e, secondo le prospettive occupazionali per il prossimo trimestre, sarà il settore che dopo l’industria vedrà il maggior numero di nuovi assunti.

“Guardando al numero di visitatori, abbiamo recuperato appieno rispetto al periodo pre-covid”, commenta Nicoletti. “Confrontando il periodo gennaio-agosto 2024 con i primi otto mesi del 2019, gli arrivi dall’estero sono aumentati del 60% con un +58% dal mercato Usa, +63% dal Canada, +47% dall’Australia, +123% dall’Argentina e +164% dal Brasile”.