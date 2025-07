Si prevede un inizio di settimana turbolento per chi dovrà viaggiare con i treni. Dalle 21 di oggi fino alle 18 di domani, 8 luglio, è previsto uno sciopero su scala nazionale del trasporto ferroviario, che coinvolgerà il personale Trenitalia, Italo e Trenord per protestare contro il Ccnl dei macchinisti e capitreno. Si fermerà inoltre per 8 ore domani anche il personale del Gruppo Fs.

A rischio quindi, a partire da questa sera, la regolare circolazione dei mezzi lungo tutto lo Stivale. In una comunicazione, Fs fa sapere che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni e che modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima e dopo le agitazioni.

I servizi garantiti

Per quanto riguarda il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di agitazioni nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00. L’elenco completo dei servizi di lunga percorrenza è disponibile qui

I servizi garantiti di Trenord e Trenitalia Tper sono disponibili nei rispettivi siti dei vettori ferroviari.

Per i passeggeri che intendono annullare il viaggio è possibile: chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.