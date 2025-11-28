Oggi sciopero generale, ecco i servizi di trasporto garantiti

L’Italia si ferma. È iniziato lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali Cub, Usb, Sgb, Cobas e Usi-Cit. Coinvolti nelle agitazioni tutti i settori pubblici e privati, inclusi i servizi di trasporto su gomma, ferroviari e aerei.

Per limitare i disagi ai passeggeri in partenza dagli scali italiani l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti, consultabile a questo link

Per chi deve spostarsi usando i mezzi su rotaia Trenitalia informa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni; e che modifiche ai servizi di percorrenza potranno verificarsi anche dopo la conclusione dell’agitazione sindacale.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili qui. Per quanto riguarda il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono previste le fasce di garanzia (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). L’elenco completo dei servizi garantiti regione per regione è pubblicato qui

A questo link è invece disponibile la lista dei servizi garantiti di Italo.